Au début ce n’était qu’une rumeur lancée par le site Kotaku qui, en citant une de ses sources anonyme, annonçait que, suite aux résultats décevants de Dead Rising 4, Capcom licenciait une cinquantaine d’employés de son studio à Vancouver, lequel en compterait 250 si on en croit Linkedin.Hier, capcom confirmai le plan de restructuration par un communiqué:The Coalition, le studio responsable de la série Gears of War, n’a pas attendu cette confirmation pour faire un appel du pied via twitter aux personnes concernées.Une aubaine pour ceux qui répondront à l’appel de ce studio qui est lui aussi implanté à Vancouver.

Capcom Vancouver a fait l’objet d’une restructuration qui a touché environ 30 % du studio, dans le cadre de l’habituelle évaluation périodique des projets à venir et des objectifs généraux du studio. L’équipe continue de travailler dur pour soutenir la sortie récente de Puzzle Fighter sur mobiles et se consacre à sa série phare Dead Rising.

posted the 02/07/2018 at 09:02 AM by cajp45