Voici une Information concernant la Nintendo Switch :En se basant sur le profil LinkedIN d'un développeur de Bandai Namco, on apprends que Bandai Namco Singapore développerait une IP pas encore annoncée et que le prochain Ridge Racer, intitulé Ridge Racer 8, serait une exclusivité Nintendo Switch. Le lien semble se confirmer, puisque la version VR du jeu Ace Combat 7 est bien une exclusivité Ps4/PsVR.Son travail doit apparemment répondre aux exigences strictes de Nintendo. Le concepteur principal est également impliqué dans des présentations à la fois du groupe Nintendo et du groupe Bandai Namco Entertainment, ce qui suggère que Bandai Namco est peut-être impliqué dans le développement du jeu Metroid Prime 4...Sources : https://www.gonintendo.com/stories/301472-bandai-namco-linkedin-profile-mentions-ridge-racer-8-and-first-p et https://nintendosoup.com/bandai-namco-working-metroid-prime-4/