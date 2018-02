Ça y est le premier pack de musique réalisé par un fan est disponible sur PC, si pour le moment il manque encore des musiques (tous les stages n'en ont pas), c'est déjà un vrai plaisir de jouer dans ces conditions, voici la liste des musiques disponibles :

- Menus -



Main theme: Chala Head Chala

Lobby Theme: Chala Head Chala (Variation)

Character Select: Resume (Buu Saga)



- Stages -



Cell Games: Song used during cell games (DBZ)

Namek: Song used during freezer battle (DBZ)

West City: Android battle theme (DBZ)

West City (Destroyed): Ultra Instinct theme (Done by Friedrich Habetler Music)

Cave: Hero from the band Flow

Space: Bardock's Theme (DBZ)

Tenkaichi Budokai: Moeru Heart De Red Ribbon Gun wo Yattsukero (I liked this theme very much so i putted that one there)



- Character Theme -



Goku: Super Saiyan Theme (used in the Cooler OVA)

Gohan: Super Saiyan 2 Transformation (DBZ)

Trunks: Trunks Theme (DBZ)

C18: Another Cyborg Theme (DBZ)

C16: Another Cyborg Theme (DBZ)

Beerus: DBS Beerus Theme (DBS)

Hit: DBS Hit Theme (DBS)

Yamcha: Yamcha theme (DB)

Freeza: Introducing Freeza Theme (DBZ)

Goku Black: Goku Black Theme (Done by PokéMixr92)

Gotenks: Goten & Trunks Theme (fitting the bullshit battle style) (DBZ)

L'auteur s'appelle Purple Heart et son mod est disponible

ici

, vous pouvez retrouvez sur ce même site tous les mods disponibles jusqu'à présent, j'ai pour ma part pris par exemple ceux là :

Super Saiyan Blue Vegeta "completed"







Un pack de couleurs alternatives pour Vegeta







Goku SSJ 3

La création de nouveaux mods avance très bien et c'est très prometteur pour la suite (il y a en moyenne 3 nouveaux mods par jour), pour finir voici la méthode (ultra simple et rapide) pour installer les mods :