Par les créateurs de la série Game of Thrones.Cela plus la trilogie de Rian Johnson, les spin off et la future série TV, ça commence a faire beaucoup. :sIls annoncent ça beaucoup trop vite, la postlogie n'est même pas encore terminé..Attention a l'overdose.. même pour les fans. Certains comme moi risquent de ne pas suivrehttps://www.starwars-universe.com/actu-14734-les-createurs-de-game-of-thrones-vont-ecrire-une-nouvelle-serie-de-films-star-wars-.html