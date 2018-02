Salut à tous ! Un article de Tom's hardware qui fait franchement peur, jugez plutôt :







"On se disait bien qu'il était étrange, ce benchmark. Nous avions d'ailleurs décidé de ne pas publier notre vidéo avant d'en savoir plus. Aujourd'hui, il est bien confirmé que ce test ne reflète en rien les performances de la version finale du jeu, comme l'explique officiellement l'éditeur Square Enix !

Inutilisable



Nos premières constatations nous avaient convaincus de ne surtout pas utiliser ce benchmark : multiples bugs d'affichage, grosses saccades ponctuelles et aléatoires, et des scores finaux beaucoup trop variables. D'autres part, le test semble exagérément avantager les cartes graphiques NVIDIA (certes, le jeu est bourré d'effets NVIDIA Gameworks). Mais surtout, il est désormais avéré que les technos spéciales NVIDIA provoquent encore plus de saccades aléatoires, sans que nous constations une quelconque différence de qualité de graphique dans notre vidéo comparative, même avec certaines options cachées activées. Bref, on attendra la version finale... Si elle est de meilleure qualité..."



Après le fiasco FF15 sur consoles, on voit que Square n'a pas encore compris de ses erreurs et ça commence encore fort pour ce portage PC... Ce jeu est maudit ou quoi ?

Ou alors il faut qu'ils laissent tomber leur Luminous Engine...