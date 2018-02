Bon, j'avoue, j'ai été un peu gourmand, comme l'unboxing de la 2DS XL Pikachu à la plage avait pas mal plu, j'ai voulu faire la même chose avec la (jolie) édition collector de Syberia III (que je vous conseille fortement d'ailleurs) et ce fut la cata ! Entre les cartons qui s'envolent et le vent qui souffle dans le micro, je ne crois pas que je vais recommencer de si tôt lol !Bon, sinon, je ne connais pas du tout Syberia III (le collector était à 48€, je n'ai pas résisté), il y en a parmi vous qui y ont déjà joué ?Sinon, il reste encore des collector à la Fnac à 48€ ^^ !

posted the 02/06/2018 at 10:21 PM by suzukube