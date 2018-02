Outre un certain easter egg lié a un autre jeu de Ueda caché dans le jeu, ceux qui ont pu toucher a Shadow of the Colossus PS4 et qui ont fait la version PS2/PS3 ont du remarquer l’apparition de ces etranges pieces dorées trouvablent un peu partout dans le monde et qui ne sont pas liés a un quelconque trophées.Pour l'heure personne ne semblent savoir a quoi elles servent, serait-ce une sorte de easter egg lié au prochain jeu de la Team Ueda ?