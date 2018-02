Voici une Information concernant le Studio Quantic Dream :Depuis le 14 janvier, le Studio est sur le devant de la scène, mais pas pour leur prochain jeu, Detroit Become Human. Le Studio réfute de nouveau les propos tenues par certains médias. En espérant que la page se tourne rapidement, et qu'on parle de nouveau de leur prochain jeu à paraître sur Ps4...Source : https://www.resetera.com/threads/quantic-dream-issues-a-new-statement-on-current-court-case-s.21519/

