Steam vient de publier les résultats de son enquête sur le matériel informatique des utilisateurs de sa plateforme pour le mois de janvier 2018. La participation à cette enquête est facultative et anonyme.



Voici un résumé de ce que l’on peut y apprendre :



- Le système d’exploitation le plus utilisé est : Windows avec 98% (MacOS 10 presque 2% et le reste pour Linux)

- Le montant de mémoire vive moyen le plus représenté est de 8GB (43%). Talonné juste derrière par les riches en ayant 12 ou plus (39%)

- En parlant de riches, les utilisateurs de Macintosh on l’air de privilégier le Macbook Pro (52%)

- Nvidia écrase la concurrence sur les cartes graphique (86%), suivi de loin par AMD (8%) et les chipsets

- La quantité de VRAM la plus représentée est de 2GB (32%). On a 4GB derrière avec 19%. Les versions 1GB semblent pas mal monter (3% d’augmentation avec une représentation à 17%) serait-ce la cause du minage Bitcoin ?

- La carte graphique la plus représentée est actuellement la GeForce GTX 1060

Intel est le processeur des gamers puisqu’il représente 92% des sondés (AMD traîne derrière à 8%)

- Les casques de réalité virtuelle sont partagé avec 47% pour le HTC Vive et 47% pour l’Occulus Rift

- Les langues “Chinoises” trônent à plus de 50% mais il semblerait qu’elles soient en train de reculer (avec une baisse de -13%). Vague de bannissements Steam ?

- 71% des sondés utilisent une résolution de 1920×1080 (et 3,52% avec une résolution 2560×1440 !)