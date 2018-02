Voici une Information autour du jeu Secret of Mana Remake :Famitsu a testé les jeux suivants :- Manga Kakeru (PsVita) – 8/8/9/9 [34/40]- A Certain Magical Virtual-On (Ps4, PsVita) – 8/8/8/9 [33/40]- Iconoclasts (Ps4, PsVita) – 9/8/8/8 [33/40]- Chikichiki Boxy Racers (Nintendo Switch) – 8/8/8/8 [32/40]- The Inpatient (PsVR) – 7/7/7/7 [32/40]- IDOLiSH7 : Twelve Fantasia! (PsVita) – 8/7/7/7 [29/40]- Fantasy Hero : Unsigned Legacy (Nintendo Switch) – 7/7/7/7 [28/40]- Story of the Star Fragment (PsVR) – 6/6/6/6 [24/40]Pour rappel, le jeu sortira chez nous le 15 février...Source : https://gematsu.com/2018/02/famitsu-review-scores-issue-1523