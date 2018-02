collection

Hello !Une fois de plus, je voulais partager mes derniers achats, ceux-ci se repartissent sur plusieurs mois ( grosso modo depuis l'article précédent !)J'ai craqué sur la grosse sortie de ce début d'année qu'est Dragon Ball. j'y ai pas joué encore des masses et seulement en solo.mais c'est clairement un titre très plaisant, on sent que le titre est à la fois accessible et technique !puis visuellement ...Sinon rocket league version switch, j'y ai joué pour la première fois fin décembre sur la switch d'un ami, et pareil quel fun en multi !Par contre je dois bien avouer que j'ai toujours pas inséré la cartouche dans ma console ... mais c'est plutôt le genre de titre que je sortirai en soirée avec des potes.un classique sur Gamecube, que j'avais pas encore !enfin quelques CD et vinyles des classiques :mention spéciale pour l'album de Big Big train une vrai perle !le coffret dvd de l'une des meilleurs série animé de mon enfance !J'ai craqué sur une promo amazon...mes dernières BD :Pour finir, je me suis rendu le week end dernier au salon du tatouage et de la Bande dessiné qui avait lieu sur Vannes.J'ai eu la chance d'y rencontrer l'illustrateur et dessinateur de la BD Requiem :Il est également l'auteur de Wika, Les Chroniques de la lune noire ou encore Xoco.A vrai dire sa présence était ma principale motivation pour me rendre à cette convention.Je me suis donc rendu sur son stand afin d'avoir droit à une dédicace de l'un des meilleurs dessinateur de BD actuel !Quel surprise de voir que le monsieur ne se contentait pas de signer une page (comme le faisait Don Rosa à la comic con)mais qu'il y faisait des aquarelles !!évidemment elles sont faites rapidement mais quel coup de crayon ( et de pinceau !)J'ai également découvert un superbe recueil d'art du monsieur ... et j'ai craqué dessus ! les illustrations sont tout simplement sublimes !!!ma dédicace (le personnage de Claudia)voila, voila ...