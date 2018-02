La version 5.50 de la PS4 incluera nombre de nouveautés (gestion de temps de jeux, fond d'ecran personnalisé via USB, amelioration de la bibliotheque) dont une particulièrement intéressante pour les utilisateur de la Pro: Les utilisateurs de PS4 Pro verront en effet un nouveau mode "supersampling" dans les Paramètres, ce qui permettra a ceux qui sont encore avec une TV HD (1080p ou moins) de profiter d'une expérience visuelle améliorée sur certains jeux PS4 qui n'ont pas eu de patch Pro. Évidement a la maniere du mode Boost qui ameliorait le framerate, la qualité des ameliorations de ce mode supersampling dependra des jeux.

posted the 02/06/2018 at 03:16 PM by guiguif