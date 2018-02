Voici une Information autour du jeu Dragon Quest XI :Square-Enix précise qu’aucun gros titre n’est prévu entre janvier et mars, ce qui signifie qu’il faudra attendre au moins avril pour espérer une sortie du jeu Dragon Quest XI chez nous. De même, Project Octopath Traveler ne sortira pas avant avril 2018. Les deux jeux rejoignent donc le jeu Kingdom Hearts III, lui aussi prévu pour 2018, normalement…Source : https://www.resetera.com/threads/square-enix-dq-xi-and-octopath-traveler-are-fy18-titles-starting-april-2018-or-after.21441/

Who likes this ?

posted the 02/06/2018 at 02:47 PM by link49