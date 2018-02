Voici une Information autour du jeu Bayonetta 2 :Digital Foundry a testé cette version :Selon eux, le jeu tourne en 720p quel que soit le mode et que la fidélité visuelle semble être identique dans les deux modes. En mode salon, le framerate se rapproche mais n'atteint pas toujours un niveau stable de 60 fps. Le framerate est l'amélioration la plus évidente par rapport à la version Wii U, car le jeu ne semble pas avoir reçu beaucoup d'améliorations visuelles dans le cas contraire. Pour rappel, le jeu sortira le 16 février prochain…Source : http://nintendoeverything.com/digital-foundry-tests-bayonetta-2-on-switch/

posted the 02/06/2018 at 11:45 AM by link49