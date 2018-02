Voici des Estimations concernant les jeux suivants :Selon Tsutaya d’abord, le jeu Monster Hunter World entrerait à la première place, Dragon Ball FighterZ entrerait à la deuxième place, Mario + Rabbits Kingdom Battle perdrait une place, The Elder Scrolls V : Skyrim - Special Edition entrerait à la sixième place, Dissidia Final Fantasy NT perdrait cinq places, Yo-Kai Watch Busters 2 resterait stable, Pokemon Ultra Moon/Sun gagnerait une place, Arms gagnerait trois places, Super Mario Odyssey perdrait deux places, 1-2-Switch ferait son retour, Splatoon 2 perdrait une place, Mario Kart 8 Deluxe resterait stable, The Legend of Zelda : Breath of the Wild gagnerait trois places et Drago Ball Xenoverse 2 sur Nintendo Switch ferait son retour.De plus, selon Comgnet, le jeu Monster Hunter World resterait à la première place, Dragon Ball FighterZ entrerait à la deuxième place, The Elder Scrolls V : Skyrim - Special Edition entrerait à la cinquième place, Mario + Rabbits Kingdom Battle gagnerait une place, Dissidia Final Fantasy NT quitterait le classement, Yo-Kai Watch Busters 2 perdrait quelques places, Pokemon Ultra Moon/Sun quitterait le classement, Super Mario Odyssey perdrait quatre places, The Legend of Zelda : Breath of the Wild perdrait une place, Splatoon 2 gagnerait une place, Mario Kart 8 Deluxe perdrait trois places, 1-2-Switch gagnerait quatre places et Arms ferait son retour.Enfin, pour terminer, voici quelques places intéressantes du Top Amazon Japon. Le jeu Monster Hunter World serait encore premier, Dragon Ball FighterZ entrerait à la sixième place et The Elder Scrolls V : Skyrim - Special Edition entrerait à la dix-septième place.Au niveau Hardware, il ne devrait pas y avoir de changement. La Nintendo Switch serait deuxième, la Ps4 première et la 3DS troisième. Réponse mercredi prochain...Source : http://www.tsutaya.co.jp/rank/game.html?r=W090