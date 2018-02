« Ma mère et Claude ont entretenu un type de relation suivie d’une dizaine de rencontres entre 1976 et 1977, nous raconte-t-elle. Elle n’était pas fan comme les filles qui passaient le jour et la nuit à l’attendre, le suivre partout, qui l’aimaient inconditionnellement. Elle était trop jeune et ses parents n’acceptaient qu’elle aille le voir que de temps à autre, sans se douter une seule seconde que leur fille pourrait vivre une relation amoureuse avec une vedette… »

Petit hs, bon, je dois avouer que je suis fan de Cloclo. En même temps, ma mère me là fait tellement écouter étant enfant...A l'occasion des 40 ans de sa disparition, nous apprenons que Claude François a une fille. Julie Bocquet, née 15 Mai 1977. Sa mère avait 15 ans quand il tomba enceinte de la fille de Claude François (lui 37ans)Agée de 40 ans et mère de famille, Julie, qui habite en Belgique, racontera son histoire et la façon dont elle a découvert sa vraie filiation : "J'ai été adoptée à l'âge de 2 mois. Et au fil du temps j'ai découvert qui étaient mes parents de naissance. Et notamment mon père naturel, Claude François."J'efface si vous voulez !!