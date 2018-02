Mais quel déception de fou p'tain, déjà le jeu n'a pas vraiment d'âme, dans le sens ou la DA est nul, mais c'est pas ça le gros problème du jeu, mais disons que c'est un jeu à l'ancienne avec aucun doublage, donc pour ressortir quelques choses il aurai pu miser sur la mise en scène et les musiques dans certaines situation... et bah non, que dalle, c'est plat mais d'une force.



Je regrette vraiment ce temps ou on avait des musiques du genre :







La tu ressentait la tension de la scène.



alors que dans Lost Sphear quand ta une séquence tragique ou de doute, il te laisse parfois la musique de la ville.



Genre imaginé il se passe un retournement situation assez grave dans le jeu et bah on va se taper ce genre de musique :







Non mais mais non putain, qui sais qui a fait ça, du coup tu ressent rien, aucune émotion, tu ressent pas le danger, c'est nul de chez nul, pourtant je suis pas difficile dans le genre, mais la c'est pourri





Sinon le système de combat est cool, mais sans révolutionné le genre, mais efficace... mais trop facile, et les mécha ne sert pratiquement à rien