Maintenant que le Trailer est sorti et que nous voyons enfin comment Solo: A Star Wars Story se présente, voici les affiches du film.Mais avant la bande-annonce en VFPar contre, les mecs ont dégueulassé le Faucon quand même!!Han SoloChewieQi'raLandoLes affichesLe style western est plutôt classe.

posted the 02/05/2018 at 06:17 PM by leblogdeshacka