Salut la communauté,Donc pour les TV, je reste sur du 49" max en LCD/LED, le 55" c'est vraiment trop grand pour ma disposition donc l’OLED avec plaisir mais pour plus tard.Deux choix de TV, laet laelle s'est faite dévalisée à la FNAC, Boulanger and co. Il reste un stock chez Shopinea pourC'est un petit revendeur, ça ne me dérange pas d'essayer chez eux et j'ai trouvé l'avis de personnes qui ont commandé c'est fiable malgré un SAV en carton. Par contre j'ai envoyé un mail pour savoir d'où viennent leur stock et si en cas de soucis tout passe par SONY France pendant la garantie...Cette TV est assez idéale même si je flippe un peu sur le problème de blooming avec les sous-titres (je regarde que de la V.O.) et surtout le souci des bords lumineux (visible quand l’image est sombre), en lisant le topic sur HD-Fever j'ai eu l'impression que c'était un peu le loto cette TV sachant qu'en plus on passe sur les derniers stocks...Et je doute que la XF (qui sortira mars/avril) vaille suffisamment 500€ supplémentaires (j'imagine qu'elle sera au prix de la 49XE9005 à son lancement donc 1 490€).je peux la toucher à(moins 300€) chez IACONO. Voir moins si je négocie un pack.Comme pour Shopinea ça ne me dérange pas trop de commander chez eux.Elle a de superbes couleurs, un noir étonnamment profond et une latence très correcte. Globalement il semble qu’elle est moins bien que la Sony, surtout pour la différence de prix (quoi que là le prix me semble pas mal), un moins bon pic de luminosité en HDR et sur HD-Fever il y avait quelques mauvais retours sur la fluidité et des saccades.chez Amazon :Franchement le concept est super cool ! Une barre de son avec deux enceintes qui se déclipsent pour marcher en nomade ou pour faire un 4.1, top avec mon canapé !Par contre je ne sais pas comment rentrer le caisson de basse dans mon meuble et comme je suis une buse je ne sais pas si l’absence de DTS fait que je ne profite pas de la spatialisation à la lecture des films/séries.chez Amazon :La grande sœur avec caisson sans fil et Dolby Atmos.chez Amazon :J’en entends que du bien ! Bonne sensation de spatialisation et Dolby Atmos « 5.1. ». Par contre toujours pas de DTS-HD (je ne sais pas si c’est rédhibitoire). Un inconvénient par contre : elle ne rentre pas dans mon meuble actuel… Je sais qu’il existe aussi lason 2.1 de qualité (même problème d’encombrement…).un peu partout :Je présente plus. J’aime bien le côté évolutif et sans fil mais le prix fait mal au cul et c’est encombrant. Et pas de support DTS, Dolby et cie. Existe en plateau sonore aussi la Playbase.chez Boulanger :Bon ben là c’est la crème de la crème des barres de son et ça lit absolument tous les formats en plus de projeter du 7.1 (Atmos aussi) avec une sensation de spatialisation très réussie. Après là je m’ouvre complètement le cul niveau prix donc c’est out of budget. Il y a le modèle antérieurequi traîne à 899€, non Atmos.C’est peut-être le choix le plus raisonnable. Se glisse sous la TV, pas de caisson de basse d’appoint et pas trop cher.chez Iacono :au lieu de 499€ chez Iacono :Il a l’air sympa, made in France je crois aussi.chez Iacono :Le concept est super, un plateau sonore qui fait office de subwoofer en clipsant le barre de son devant !Voilà j’ai tout couvert. Si vous avez des avis ou d’autres recommandations n’hésitez pas. Je n’y connais rien, je ne sais pas ce qu’il faut privilégier en termes de formats sons, branchement, s’il faut rester sur des marques identiques etc.Et si le mieux par rapport à mes contraintes est de changer de meuble TV (qui pourrait planquer câbles et décodeurs…) n’hésitez pas à me conseiller des modèles !Quelques photos de mon salon pour comprendre la problématique (j’ai un voisin direct, sa chambre, contre le mur côté TV) :