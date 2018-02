Hello tout le monde,Suite à la suppression du post hier (de mon plein gré), et validé depuis par @Shanks il m'autorise à reposter cet article.Cette nuit se jouait le Superbowl 2018 entre les Patriots et les Eagles qui ont gagnés ! Enfin l'hégémonie des Patriots est finie et cette fois-ci il n'y a pas eu de miracles pour eux.Ce post à l'origine avait pour but de vous montrer ma simulation et du Gameplay "non commenté" en 4K sur Xbox One X de Madden 18.Avez-vous vu le match ? Qu'en avez-vous pensé ? Pour moi ce fût un super spectacle.Pour Madden NFL 18, il se veut encore plus réaliste que les années précédentes et si vous êtes fan du sport en lui-même, ne vous rebutez pas à l'anglais, c'est un pur régal et l'immersion est de plus en plus dingue chaque année.