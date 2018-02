Voilà à quoi ressemble ma cave après m'être dit : Bon, bah j'ai 2 choix : Soit je déménage, soit je me sépare de certains de mes collectors O_o !J'habite un studio, donc forcément c'est pas super pratique, et je dois avoir la moitié de ma ludothèque au format dématérialisé (palme d'or à la PS Vita ou je n'ai que 25% de mes jeux au format boîte).Je comprends les détracteurs du dématérialisé, mais il y a des personnes (c'est mon cas) qui justement préfère le dématérialisé par manque de place, mais aussi pour le côté pratique (ma PS Vita, quand je pars en voyage, j'ai pas la crainte de perdre mes jeux dessus. Pareil sur ma Switch, c'est toujours très agréable de passer de Mario Odyssey à FAST RMX sans avoir à chercher, retirer la cartouche et la faire tomber dans l'avion pendant une turbulence. Ah, et même sur ma Xbox One, c'est trop la classe de gueuler "XBOX ALLER A SEA OT THIEVES" et de voir le jeu se lancer sans te dire "Lève toi le cul, cherche dans ta bibliothèque physique le jeu, reviens à la console et insère le dans mon lecteur Blu Ray".Bref, c'était ma petite "réflexion" du week end. Cya et bonne semaine à tous