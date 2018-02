Bon, ça commence avec l'hymne Américain par P!nk.Bon Super Bowl LII à vous les copainsJe fais une MAJ dès la fin du Super Bowl pour le résultatLady Gaga l'année dernièreAllez les PatriotsLe Super Bowl rassemble plus de 300 millions de téléspectateurs dans le monde.L'argent misé leurs des Super Bowl selon les analystes tournent autour des 8 milliards dans le monde.

posted the 02/04/2018 at 11:03 PM by leblogdeshacka