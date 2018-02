Voici une Information concernant le jeu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy :DHX Brands va publier un nouveau livre "Licensing Source Book Europe" pour le printemps 2018, avec un passage sur la société de merchandising GB Eye. Max Arguile, qui travaille là-bas en tant que gestionnaire de licences, affirme que le jeu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sortira sur PC et Nintendo Switch. Cela fait partie d'un plan sur cinq ans, dans lequel un autre jeu de la Saga Crash drevait être lancé en 2022...Source : http://nintendoeverything.com/rumor-merchandising-company-says-activision-has-a-5-year-plan-for-crash-bandicoot-includes-n-sane-trilogy-switch-port/

Who likes this ?

posted the 02/04/2018 at 08:47 PM by link49