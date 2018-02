bon si vous avez regarder dernièrement l'excellent Devilman Crybaby sur Netflix , vous êtes surement pas passer a coté de l'excellente reprise de l'opening originale , c'est a dire celle ci: l'original la reprise au top!!!! et j'en arrive donc a cette chaine incroyable qui reprend des thème d'anime en Jazz mais c'est tellement propre que c'est bluffant!!!!!

posted the 02/04/2018 at 08:15 PM by ostgame