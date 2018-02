En ce moment je fais Gravity Rush 2 et je suis un peu déçu :



Les combats toujours aussi brouillons.



Les coups de pieds gravitationnels qui partent dans tous les sens et qui touchent pas les ennemis..



Les changements de gravité qui envoient le personnage n'importe où dans les endroits étroits.



La caméra incapable de suivre le personnage et/ou les ennemis.



Recyclage de la ville d' Heskeville quand t'as déjà fait le remaster PS4.



Missions annexes qui ne donnent pas de gemmes..



.. Alors qu'il en faut des milliers pour améliorer à fond Kat (non mais sérieux même avec les défis faut faire comment pour trouver 200 000 gemmes dans le jeu ??)



Kat qui passe à travers les décors..



De grandes zones.. assez vides au final





Voilà, un peu déçu, je comprends mieux pourquoi je l'ai trouvé à moins de 20 € alors que le jeu n'a même pas 1 an.