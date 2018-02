Bonjour à tous, voilà le 2ème chapitre de ma fan fiction Star Wars. En fait, j'écrirai un chapitre par semaine sinon, c'est pas près d'être fini. Je vais commencer le troisième. Pour ceux qui veulent, ça peut se lire en cliquant sur le lien ci-joint. C'est beaucoup plus agréable : https://www.tipeee.com/icare/news/32217 Et le premier chapitre est disponible ici : https://www.tipeee.com/icare/news/31409 Lian EulyLian se tient devant la porte du Haut Conseil des Jedi. Fatigué, tendu, il vient à peine de rentrer de la planète Oortha. Beaucoup de questions se pressent dans sa tête. Trop sans doute. Le souvenir d'Elonn entraînent toutes ses pensées comme l'ancre plonge dans l'abysse. Il faut dire que plus de 6 mois s'étaient écoulés depuis leur précédente rencontre. 6 mois insupportables d’attente à compter sur la Force, à méditer, à s’entraîner, à demander des missions pour oublier. Encore des missions. Toujours des missions. Pour lui, l’expectative restait le pire. Et maintenant qu'il était rentré d'Oortha ? Qu'il l'avait vue à nouveau ? Maintenant, il attendrait encore sans savoir quand il la retrouverait, sans savoir s'il la reverrait. Dans 6 mois ? Dans 1 an ? Dans 10 ? De toute façon, le plus douloureux n'était peut-être pas là. Car leurs entrevues n’était jamais que de brefs affrontements espacés de longues plages de manque, de peine, presque d’éternité. Que faisait-elle en cet instant ? Pensait-elle encore à lui ? Au moins pour le haïr ?Lian passa sa main sur son crane rasé à blanc, caressa machinalement la cicatrice qu’Elonn lui avait laissé il y a plus de 2 ans. Son sabre laser avait brûlé sa peau au dessus de l'oreille droite, laissant cette dernière à demi fondue. Il la caressait souvent. En vérité, et il se l’avouait sans réserve, il aimait ce souvenir gravé à même la chair. La marque n’avait fait que renforcer sa détermination, sa soif de la récupérer. Il ne l’abandonnerait pas au côté obscur. Il ne céderait ni à la peur, ni à la colère, ni à la faiblesse. Il la retrouverait. Il la libérerait des ténèbres. Et quand il l’aurait fait, ils partiraient ensemble sur une planète accueillante, loin du fracas des conflits, loin de la politique, loin des Sith, loin des Jedi. Il n’y aurait plus qu’eux et la Force. Eux et l’harmonie. Eux, leurs enfants et certains des speeders les plus rapides de la galaxie pour foncer à travers les champs d'herbe haute. Comme à la belle époque...Malheureusement, pour l'instant Lian ne peut pas s’abandonner à ce rêve qui l’apaise et lui serre la poitrine en même temps. Il doit répondre au Haut Conseil, à ses 12 maîtres. Le passage est obligé. Alors il se décide, pousse la porte et s'avance vers le centre de la pièce, une pièce aussi sobre que douce dans ses couleurs, sa lumière, la disposition de son mobilier chiche, presque ascétique. Lian s'est arrêté. Il se tient debout devant la table en hémicycle, là dans cette salle du conseil au sommet de cette tour blanche qui domine l'horizon. La pièce est vide pour le moment mais il entend des pas qui se rapprochent. Son regard se perd au loin dans la vue panoramique, qui s'ouvrent sur de grands lacs où des ranthars nagent paisiblement. Que le chaos paraît loin, ses pensées bercées par les paysages d'Omégan, cette immense planète isolée dans la bordure médiane et capitale des Jedi depuis la décision du Tribunal de la Nouvelle Confédération Galactique. Un endroit parfait, pensait Lian. Et il n'avait pas été le seul à y voir un idéal. C'est la raison pour laquelle, alors que les Jedi auraient pu exiger la révision de la sentence après une courte installation, demander une autre localisation voire soumettre leur choix en dernier ressort, ils n'en avaient rien fait. Tous avaient apprécié Omégan, loué sa beauté, ses couleurs d'automne chatoyantes, ses habitants paisibles, leur amabilité si caractéristique de l'espèce oméganne. Depuis près d'un siècle maintenant, les Jedi s'étaient retrouvé dans cette planète, dans cette paix intérieure, loin du tumulte de la politique, loin de Nexion, l’œcuménopole de la Nouvelle Confédération Galactique au centre des Mondes du noyau. En vérité, si les Jedi avaient été marginalisés, ils s'étaient d'une certaine manière retrouvés. Omégan était une terre Jedi par nature. Une terre de Force. Une terre d'accueil comme s'ils y avaient toujours vécu.Soudain, le regard de Lian se pose sur la porte du fond. Elle s'ouvre. Les maîtres arrivent, s'installent. Malgré son imposante carrure, ses deux mètres et des poussières, il se sent humble.Malgré tout, il n'a aucune hésitation. Il sait ce qu'il va répondre. Il sait ce qu'on va lui opposer. Il sait aussi qu'il aimerait partir à la recherche d'Elonn plutôt que d'être dans cette pièce. Exactement comme il sait que son attitude passera pour de la nonchalance ou de l'insubordination. Un instant, Lian ferme les yeux. Il pense à Elonn, il respire ce moment de tristesse. Il fait appel à la lucidité, à la force. Puis son regard s'ouvre, ses traits se sont raffermis. Il est calme : de ce calme qui fait bloc avant la tempête. Étrangement, c’est la deuxième fois seulement qu’il met les pieds au conseil. La première n'avait pas été plus confortable. Mais là, la sensation est différente. S'il ressent toute l'expérience, la volonté, la sagacité de ces maîtres, il perçoit une défiance grandissante. Quelque chose ne va pas. Est-ce la raison de leur retard ?– Je te remercie de t'être pressé pour nous faire ton rapport, Lian. Je sais que la situation est compliquée. Je crois savoir que tu n'as pas encore dormi. Mais il est important que nous sachions. Nous ne pouvions prendre le risque d’une communication holographique. La Confédération nous espionne. Or ce qu'elle apprendrait pourrait bien là conduire à entraver notre réponse. Nous l'informerons de ce qui nous préoccupe le moment venu.Le grand maître Doo’k Athis avait parlé. Des paroles empreintes de sagesse, prononcées avec bienveillance. Il était son maître, leur maître, celui qui les avait sorti Elonn et lui des bas-fonds d'Amélone, la planète dortoir des ouvriers de la ceinture de Revêt dans la Zone d'Expansion. Ce jour-là, Doo'k n'avait pas hésité à les prendre son sous aile alors que les deux garnements, du haut de leurs 13 ans, avaient tenté de voler son speeder. Le Jedi s'était amusé de leur audace, avait aussitôt décidé de les prendre sous son aile. Décidé ? Disons que la Force lui avait souri tandis qu'il posait les yeux sur leur jeunesse. Il les avait ainsi formé durant leurs premières premières années de padwan avant de les assigner à d’autres maîtres. Nommé à la tête du Haut conseil, Doo'k Athis avait hérité d'autres charges.– C’est bien normal maître, répond Lian.– Dans ce cas, tu peux commencer. Raconte-nous ce qui s'est passé.– Je me trouvais sur Galérade dans la bordure extérieure avec les chevaliers Samson Bienne, Ulu Di et maître Terran. Nous enquêtions sur l’affaire de corruption de l’Assemblée des planètes. Nous suivions la trace d’un seigneur sith, Darth Virgo. Nous espérions récupérer une preuve de son implication dans la loi des quotas d'extraction de chanlon.– Une preuve ?– Un député nous avait contacté. Il certifiait avoir piraté le brouilleur du sith, enregistré leur conversation. Nous devions récupérer l'enregistrement en échange de notre protection et d'un soutien à sa réforme de la protection des mineurs de la ceinture de Revêt. Malheureusement, il était mort à notre arrivée. C’est à ce moment que j’ai reçu un message. Il indiquait que je rencontrerai Elonn si j’étais capable de rejoindre la planète Oortha en un jour. J’en ai parlé à maître Terran, aux chevaliers Samson et Ulu. Nous avons pris la décision de nous y rendre.– Sans en référer au conseil, remarque maître Direm Danesh-Pa.SI le masque respiratoire de ce seul représentant de la race Kel Dor au conseil donne un aspect presque menaçant à son propos, Lian sent également que son statut de membre le plus âgé ajoute du poids au reproche..– J’ai signifié ce que je comptais faire dans un message à maître Doo'k,. Je n'ai rien fait en aveugle. Et le maître m’a répondu que la Force était avec moi.– Maître Doo'k Athis a eu ses raisons de ne pas s’y opposer. Toi, en revanche, tu n’es plus son apprenti. Tu aurais dû tous nous informer. Le conseil doit savoir ce que tu fais dans le cadre de cette affaire. Or tu joues l’affection que maître Doo'k a pour toi contre nous. Tu te sers de sa bienveillance pour mener tes affaires.– Mes affaires ? objecte Lian. Nous parlons de ma femme. Alors oui, je ne vais pas dire le contraire, je n’ai pas contacté le conseil. Mais rien n'était plus compréhensible. Le temps d'apprendre votre décision, même favorable, et je l’aurais manquée. Mes compagnons certifieront que nous sommes arrivés juste à temps.– A temps pourquoi ? L’as-tu ramenée ? As-tu changé quelque chose ?– Vous êtes sévère, maître Direm, intervient maître Pau Candeleur. Son séjour sur Oortha devrait nous éclairer au-delà de son cas personnel.Maître Direm ne relève pas. Lian reprend.– Nous sommes sortis de l'hyper espace, nous avons plongé dans l'atmosphère d'Oortha en suivant la trace d'une signature radar. Nous avons aperçu une navette sur une plateforme, nous nous sommes posés à côté d'elle. C'est alors que nous avons surpris un droïde sortant de la soute. Il devait pirater les données. Nous l'avons confronté mais il a préféré s'enfuir dans le hangar avant de s'enfoncer dans un dédale de couloirs. C'est en le poursuivant que nous avons remarqué que nous nous enfoncions dans un temple Sith. Quoiqu'il en soit, nous l’avons bloqué dans une salle d’entraînement. Plutôt que de se rendre, il a choisi de nous combattre. Il a sorti son sabre laser, une lame blanche.– Un droïde qui maîtriserait un sabre ?– Pas seulement un sabre. Lorsqu’Ulu s’est approché en sortant son arme pour accepter son duel, le droïde l'a projeté contre le mur à l’aide de la force.– Un droïde qui utiliserait la force ? s'agace maître Guon. Je le redis, c'est impossible. Ce ne peut-être qu'une illusion, un simulacre.– Croyez-moi, il s'en servait. Il a d'ailleurs créé une bulle qu’il a projeté à grande vitesse. Maître Terran l’a dévié sans voir qu'une seconde la suivait. C'était subtil. Et cette dernière l'a traversé sans que je puisse intervenir. Visiblement, le droïde nous avait pris très au sérieux.– Nous savons pour maître Terran. Le compte-rendu de l’hôpital mentionne plus de 200 fractures.– Oui. On m'en a informé également. J’irai le voir dès la fin de mon rapport.– Maître Terran est blessé parce que vous vous êtes jetés dans la gueule du loup, accuse Maître Gado Gans, lui aussi seul togruta du conseil. Parce que vous vous êtes rendus sans escorte dans un temple Sith ! Parce que vous n'avez pas été précautionneux ! Parce qu'il vous a manqué la sagesse ! Parce que maître Terran a lui aussi beaucoup de compassion pour vous, et que cela le rend perméable à votre témérité.– Ensuite, fait Lian sans relever l'accusation, j’ai ordonné à Samson de ramener Dan et Maître Terran à la navette puis de se préparer à décoller. Samson m'ac laissé seul pour affronter le droïde. J’ai attendu qu’il projette ses bulles. Je les ai arrêtées, amplifiées puis renvoyées. Il a tenté de les éviter mais je leur ai fait changer de direction au dernier moment. Son bras droit et sa jambe gauche se sont désintégrés. Ceci dit, son autre bras s'est déconstruit tandis qu'une jambe de secours prenait la place de l'ancienne. Il en avait besoin pour s'enfuir. Je l’ai rattrapé alors qu'il n’y avait plus qu’une énorme faille devant lui. Il s’est retourné, m’a confié avoir été ravi de notre combat, a espéré me revoir avec de nouveaux bras avant de se laisser tomber en criant son nom : " Rep ". Un vaisseau piloté par d'autres droïdes l'a récupéré dans sa chute pour mieux disparaître dans la faille. A cet instant, j'ai eu un pressentiment. J'ai suivi la Force en remontant par différents couloir. C'est là que je suis tombé sur Elonn et son apprenti. Je l’ai confrontée. Je lui ai dit qu'il y avait du bon en elle, que je pouvais le sentir et qu’elle reviendrait de notre côté.– En cela, tu t’illusionnes, répond Direm en le fixant intensément. Il est trop tard pour elle. Comme il est trop tard pour nous. Elle ne peut plus être pardonné.– Il n’est jamais trop tard.– L’amour t’aveugle, chevalier. C'est une nouvelle démonstration que l'union des Jedi n'auraient jamais dû être autorisé.– Vous vous trompez, maître. Vous n’avez rien autorisé. En outre, les Jedi n'ont jamais eu besoin d'autorisation pour aimer. Ils l'ont fait en supportant toutes les conséquences. Combien d'enfants n'ont-ils jamais pu reconnaître ? Combien de doubles vies ? Combien de désertion pour rejoindre leurs familles ? Pire, c'est parce qu'une partie des jeunes finissaient par s'enfuir que le Haut Conseil a dû évoluer. Ils fuyaient en raison de règles poussiéreuses, en raison de l'attraction de la Confédération, de ses corps d'élites commerciales. Non, il n'y a jamais eu d'autorisation de votre part. Ce n'était qu'un impératif, une obligation de reprendre pied, de conjurer la crise des vocations. Il fallait changer les choses au moment où les Siths sortaient de l'ombre, au moment où la Confédération reconnaissait leur culte.– Nos règles n’étaient pas poussiéreuses, sourit doucement maître Doo'k. Elles étaient exigeantes. Elles mènent au meilleur de la Force, à l’Harmonie, à la Justice. Elles y mèneront toujours, Lian. Les Jedi ont simplement le choix.– Pardonnez-moi, maître. Je veux simplement dire qu'il n'est pas trop tard, que je n'ai enfreint aucune règle et qu'il n'y a personne à blâmer. Ni moi, ni les réformateurs.– C'est ce que je disais, répond Direm en haussant les épaules. Tu ne vois pas ce qui crève les yeux. Ce n’est plus Elonn. Elle est Darth Cinna. Elle est la bouchère de Sevanora. Et ton amour les confonds. Malheureusement, cette confusion te perdra. J'espère juste qu'elle ne blessera pas d'autres Jedi. Ou pire. Maître Terran devrait nous servir de leçon.– Rien de ce que vous direz n'ébranlera ma foi, maître. Un chevalier n’abandonne pas ses compagnons au côté obscur. Un homme n’abandonne pas sa femme. Et un Jedi n’abandonne pas la Force. Je suis un chevalier Jedi, je le serai jusqu'à la fin. Et je ferai revenir ma femme. En attendant, j’ai toujours suivi le conseil et je continuerai. J’irai là où on me dira d’aller. Mais je ne perdrai jamais espoir. Je sais à quoi m'en tenir. Je crois en Elonn. Il y a du bon en elle, je le sens. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Personne ne le sait. Pas vous plus que quiconque dans cette pièce. Elle a disparu il y a 3 ans, en pleine mission. Quelques semaines plus tard, elle rejoignait les Sith. Je ne peux pas l'expliquer. Je peux juste affirmer qu'elle reviendra. Et même si je m'illusionnais, même si j'interprétais la Force en lui imposant mes espérances comme d'autres ont vu l'Elu dans les Skywalker ou un retour miraculeux à l'équilibre dans la galaxie, je la ferai revenir sur le chemin des Jedi. Je la connais depuis que j’ai 5 ans, elle n’a jamais cessé de me surprendre. Alors oui, nous nous sommes trouvés il y a 30 ans. Mais si cela doit me prendre 30 autres années pour la faire revenir alors que la Force soit avec moi. Car elle reviendra. Elle vous surprendra. Elle le fait toujours.– Maître Direm a raison, Lian, prévient maître Luc Weiler. Tu t'illusionnes. Les Siths jouent avec toi. Ils t’ont informé de l’existence de leur temple. Ils ont voulu te piéger. C'est triste à dire mais ils te font venir quand bon leur semble. Et toi, tu te précipites dès que sonne la cloche.– A moins que quelqu’un ait voulu nous informer de cette nouvelle menace, nuance maître Doo'k. Les Siths ne révéleraient jamais leur temple aussi facilement. De même, ils ne partageraient aucune information avec nous à moins que celle-ci ne soit critique. Or elle l’est. Mais termine ton récit Lian, s'il te plaît.– Je me suis retrouvé dans une grande salle devant Elonn et son apprenti, Darth Marionetis. Il y avait eu un combat, une explosion. Elle avait soufflé la roche un peu partout. J'ai encore découvert des corps de Jedi et de Sith déchiquetés.– Des Jedis ?– Celui de maître Adem. Les autres n'étaient pas reconnaissables.– Adem ? Lui et plusieurs apprentis étaient en pèlerinage au temple de Delpe. Ils n'avaient pas donné de nouvelles depuis 2 jours.– Je vois. Dans ce cas, je suis désolé de vous apprendre leur sort.– Nous le sommes tous.– Ensuite, j’ai sorti mon sabre laser pour engager le combat. Elonn m'a ri au nez. Elle a concentré la force entre ses deux mains, créant une sphère, avant de faire jaillir des éclairs. Ils ont fui au centre pour mieux se concentrer, briller de plus en plus en plus. Elle a laissé la sphère s'élever tandis qu'elle partait en courant. J’ai senti le danger, je me suis retourné, j’ai couru avant d'être projeté par le souffle. Quand je me suis retourné, la salle avait été entièrement rasée. Je les ai malgré tout poursuivis. Malheureusement, ils s'étaient emparés d’un vaisseau dans un petit hangar, décollant sous mes yeux. Je suis retourné à la navette, j’avais envie de les poursuivre mais Maître Terran était trop mal en point. J'ai tout de même fouillé le vaisseau sur la plateforme, j'ai récupéré la mémoire. Puis nous avons décollé pour rejoindre la station la plus proche. J'ai laissé les deux blessés dans un vaisseau hôpital chalactéen en demandant à Samson de rester avec eux.– Je vois. Beaucoup de choses s'expliquent. Toutefois, serais-tu capable de nous dire apprendre chose sur les droïdes ? Un détail ? Une observation ?– Non, le reste ne serait que pure spéculation.– Très bien, conclut maître Doo'k. Je vais proposer aux membres du conseil de se retirer pour réfléchir aux conséquences de cette informations. Des droïdes qui manipulent la force, c'est désormais un fait établi. L'observation du chevalier Euly le confirme. Le message de maître Terran également.– Une hérésie, répond Direm. A moins que quelqu'un ait pu synthétiser des midi-chloriens, ces histoires ne tiennent pas debout. Autant dire que je ne crois pas à une sorte de création artificielle. Il doit y avoir une autre explication. La Force est naturelle, nous y sommes liés par l'organique, par les midi-chloriens. Ceux-là ne fondent pas seulement notre sensibilité, ils respectent notre volonté. Ils nous connectent à la Force si nous désirons l'être au plus profond. De telle sorte qu'il n'existe pas d'êtres vivants sans midi-chloriens comme il n'existe pas de droïdes capables d'utiliser la Force. Précisément, le lien organique empêche les espèces intelligentes de jouer au créateur, de changer la structure de notre univers, de casser ce lien. La Force elle-même ne le tolérerait pas.– Je partage l'opinion de maître Direm, appuie maître Candeleur, d'ailleurs chalactéen d'origine. Le lien entre la Force et les midi-chloriens prévient sa perversion par l'intelligence. Le cycle ne peut-être inversé. La Force est lié à la nature, à l'esprit, au coeur. Les droïdes en sont dépourvues. Ils le seront toujours. Personne ne les liera jamais. Nous n'avons pas ce pouvoir. Nous ne l'aurons jamais. Nul ne l'aura.– Pourtant, les Sith pervertissent la Force, fait remarquer maître Guon. Ils auraient pu aller plus loin.– La Force ne prive pas du libre arbitre, objecte maître Direm. Les Sith sont égoïstes, cruels, vaniteux, ambitieux. Ils ont choisi d'en faire un usage à leur image. Mais cela n'altère en rien la nature de la Force. Or dans le cas qui nous intéresse, nous parlons possiblement d'une monstruosité. Un droïde ne devrait pas pouvoir utiliser la force. Des cyborgs, oui. J'ai trouvé plusieurs cas dans l'Histoire, notamment celui du général Grievous. D'ailleurs, je ne crois pas que quiconque soit aller plus loin vers la machine puisqu'il ne lui restait que son cerveau, ses yeux et son coeur. Ce qui nous laisse seulement deux possibilités : soit ces machines sont des cyborgs. Soit un fou a réussi à synthétiser des midi-chloriens. Mais je n'y crois pas. Il doit y avoir une explication plus simple. En disséquant l'un de ces fameux robots, nous trouverons un lien organique, c'est certains.. Quoiqu'il en soit, dans tous led cas, nous les éradiquerons. Nous les éradiquerons tous.– Restons-en là, termine Maître Doo'k alors que maître Gans s'apprêtait à répondre. Nous écouterons toutes les propositions et toutes les hypothèses cet après-midi en séance extraordinaire. J'en aurais moi-même à présenter. D’ici là réfléchissez et faîtes appel à la Force. Elle nous guidera.Les maîtres acquiescent, se lèvent, quittent progressivement la salle dans un silence de mort.– Reste, murmure maître Doo'k à Lian. J’ai besoin de te parler.Le maître attend que la porte se referme puis reprend.– Tu as pu t'approcher d'Elonn ?– Oui. J'étais suffisamment près. J'ai fait très attention à ce que vous m'aviez dit.– Qu’en as-tu pensé ?– Elle avait l'air épuisé, tendu. Mais il y a encore du bon en elle. Je l’ai senti frémir en me voyant. Elle le fait chaque fois. C'est toujours plus discret, très ténu, pourtant je le sent encore. Elle s’est aussi considérablement renforcée. Si elle était déjà une des rares Jedi à savoir manier les éclairs de Force, elle est parvenu au sommet de son art. La dernière fois, elle avait cassé mon sabre mais cette fois, elle a créé une bombe de force. En 6 mois, elle est devenue beaucoup plus forte. Bien plus que ce nous redoutions.– Pas plus forte, Lian. Le coté obscur est plus rapide, plus impitoyable, plus destructeur. Jamais plus fort.– Pardonnez-moi, maître. Je voulais dire que son pouvoir avait grandi. Je pense que je pourrai encore l’arrêter de manière traditionnelle. Seulement, elle trouve systématiquement un moyen de s'échapper. Je ne parviens jamais à rester seul suffisamment longtemps pour la capturer. J'ai échoué 4 fois. 4 fois maître. C’est comme si j’étais prévenu uniquement pour la voir s'évanouir.– Je comprends ta frustration. Pour autant, ce n'est pas le nombre de fois que tu tentes qui importe mais celui où tu réussis. En revanche, quelque chose m'échappe, penses-tu que ce soit elle qui t'ai prévenu de l'endroit où elle se trouvait ?– Oui.– Dans ce cas, est-ce la Sith qui te torture ou son côté lumineux qui t'appelle à l'aide ?– A dire vrai, je n’en sais rien maître. Le sait elle-même ?– Je comprends. C'est peut-être la clé. Il reste encore une dernière interrogation maintenant que ses pouvoirs ont évolué. Seras-tu prêt à faire ce qu’il faut le cas échéant ? Tu as un pouvoir plus puissant qu’aucun Jedi ni aucun Sith avant toi, Lian. Utilise-le si tu dois t’y résoudre.– Si je m'en sers, elle me haïra pour toujours. Et je ne la récupérerai jamais.– Tu ne la récupéreras pas davantage si tu meurs. Aie confiance en la Force. Aie confiance en ton pouvoir. Aie confiance en ton amour. Elle reviendra à cette condition. Rien n'est perdu, Lian. Je fais des recherches, j'essaye de comprendre. Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Je te dis juste qu'il y en a et que la solution pourrait être plus proche qu'on ne le croit. Je suis sur une piste. Mais tu dois être prêt à utiliser ton pouvoir si je ne comprends pas à temps.– Je ne sais pas, maître. Je doute. Si je le fais, je détruirai son monde. Je le détruirai même si elle n’était pas Sith.– Dans ce cas, entraîne-toi plus dur, bats-la dans la pure tradition Jedi et ramène-là.– Oui, maître. Je progresserai encore. Je vous le promets.– Je sais, Lian. Tu feras au mieux pour la ramener. Comme je sais que tu te sacrifieras si les conditions l'exigent. Seulement, je te demande une chose : ne le fais pas pour Darth Cinna. Si tu meurs, meurs pour Elonn.– Je le ferai, Maître. Je ne douterai pas le moment venu. J'embrasserai mon Destin.– Bien. Tu es devenu sage, mon apprenti. Un vrai maître. Je suis tellement fier de toi. Et tu me vois désolé de voir à quel point le sort est cruel. Mais fais confiance à la Force, laisse-là te guider, médite pour comprendre.– Toujours, Maître.– Bien. Je voulais te dire également autre chose. La mort de ces Jedi sur Oortha n’est pas un hasard. Il est très probable que les Sith ne les ait pas tués, qu'ils aient été victimes de ces machines. Nous avons eu une visite de deux droïdes il y a plusieurs semaines dans notre académie de Tatouine. Ils ont immobilisés nos maîtres, rassemblé nos élèves, déclamé un discours enflammé sur la vraie nature de la Force avant de prévenir qu’il s’agissait de leur seul et dernier avertissement. Soit nous les rejoignons, soit nous retournons à la force.– Retourner à la Force ?– Mourir, Lian. Mourir...---- Chapitre 3 à venir ----