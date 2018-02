Voici les jeux que je vais prendre durant ce mois qui a débuté :Ma Ps4 accueillera un Remake.Ma Nintendo Switch accueillera elle deux jeux déjà sortis sur WiiU.Et ma Xbox One un jeu de Konami. Pour patienter jusqu’en mars, surchargé...Source : member15179.html

Who likes this ?

posted the 02/04/2018 at 07:02 PM by link49