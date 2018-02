Bonsoir à tous.Je viens vers vous pour savoir un peu vos avis et conseils si certaines personnes ici s'y connaissent, pour l'achat d'une enceinte airplay transportable. Pourquoi airplay, tout simplement parce que c'est une technologie qui ira de pair avec mon macbook et mon iPhone, efficace donc et j'ai pu voir un peu partout que le résultat était unanime concernant la qualité du son via airplay. Mon budget est de 200 euros max.J'ai fait pas mal de recherche et lu différent test.Mais il en existe tellement que l'on s'y perd quand même assez vite.Pour l'instant mes choix se portent soit sur le haut parleur multiroom GGMM E5, qui a l'air d'avoir un très bon rapport qualité prix, en plus d'un son stéréo.Sinon, l'enceinte Sony SRS-HG, classe esthétiquement niveau design, bon rapport qualité prix (130 euros, même prix que la GGM E5), bonne puissance également, airplay, plus légère et plus transportable, par contre le son n'est pas stéréo.Je précise que je bouge assez souvent, j'habite en moyenne facilement 3 endroits dans l'année, prends régulièrement l'avion.Mon enceinte servirait pour des pièces pas forcément très grande, en moyenne de 20m2 on va dire. Pour bien sur mettre la musique pour des soirées posées (donc pas bien dérangeante pour les voisins, même si je dirai jamais non à une bonne puissance pour certaines occasions), mais également et beaucoup, pour regarder mes séries et films sur mon ordi (pour ça que je préférai au possible, un son stéréo).Voila, suivant mes critères, que pensez vous de mes choix, ou si vous avez d'autres enceintes à me proposer je suis carrément preneur.Je vous remercie tous d'avance pour vos futurs réponses.Très bonne soirée à tous.