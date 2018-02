Bonjour à tousBon après pratiquement 10 ans de service , il est temps pour ma bravia Sony (102cm) de prendre sa retraite , alors je cherche une TV 4K avec HDR 10 de préférence , j'ai quelques critères obligatoires a savoir :- Des bords de TV très très fins , marre des gros contours plastiques ...- Une TV avec un super input lag , les gamers savent de quoi je parles-Le prix je veux pas mettre plus de 800 euros , oui je sais à ce prix la on a pas du oled ou du haut de gamme , mais c'est comme ça.- la taille :139 cm grand max (55")Donc avec déjà mes critères j'ai déjà trouvé une TV qui me plait , la TCL U55C7006Un petit test est disponible ici :https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/tcl-u55c7006-p39743/test.htmlElle est de la taille que je recherche , des contours discret , avec une enceinte en bas , un input lag de 25ms , 4 K avec HDR 10 , elle a l'air vraiment pas mal.Il faut aussi qu'elle puisse s’accrocher au mur , mais c'est universel ça il me semble ?Sinon en cette période de soldes , vous avez peut-être de meilleurs plans ?Que pensez vous de cette TV ?Il vaut mieux attendre la coupe du monde , pour avoir de meilleurs tarifs ?Merci d'avance !