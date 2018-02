Pas ne nouvelles infos mais quelques screens tirés du magazine EDGE.Pour rappel vous retrouverez les dernières infos ICI L'image ci-dessous n'est pas un artwork X) , mais bien en rendu possible du jeu =PExemples de personnalisations des Imps, dont il sera possible d'en changer la couleur, l'apparence , l’expression etc..Bonus: un niveau créé en moins de 2 jours pour le global game jam, qui montre encore un rendu visuel différent

Who likes this ?

posted the 02/04/2018 at 04:04 PM by lightning