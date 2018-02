Le challenge de Vegeta au Dieu de la Destruction Toppo ! Alors que Toppo semblait pris au piège, le candidat au poste de Dieu de la Destruction dévoile son vrai pouvoir. Il vient en aide à Jiren et attaque Vegeta, mais Vegeta dévoile aussi tout son pouvoir, en attaquant Jiren avec tout ce qu'il a. Qui gagnera !?Cette semaine, N°17 et Freezer : Agir ou mourir ! C-17 attaque avec des rochers, tandis que Freezer utilise sa psychokinésie. Mais ils échouent tous les deux contre l'attaque de Toppo.(Traduction DB-Z.com)

posted the 02/04/2018 at 11:59 AM by diablass59