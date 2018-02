Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Il semblerait que le prochain Call of Duty, qui serait Call of Duty : Black Ops 4, sorte sur Ps4, Xbox One, PC et également sur Nintendo Switch :Il se déroulerait dans l'ère moderne, comme Call of Duty : Modern Warfare, et serait fondé sur le réalisme. Plus besoin de marcher sur les murs comme dans Call of Duty : Black Ops 3 ou Call of Duty : Advanced Warfare. La version Nintendo Switch serait portée par un studio de développement familier avec la franchise Call of Duty. Elle supporterait les DLC du jeu comme ses homologues et proposerait les options uniques comme le HD Rumble et le Motion Control...Source : http://vgculturehq.com/call-of-duty-2018-is-black-ops-4-coming-ps4-xbox-one-pc-nintendo-switch/