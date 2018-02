Gamekult 9/10

Gameblog 9/10

JVC 18/20

Matt Thorson, le créateur, a déclaré :"The Switch version of Celeste has sold the most, and that's what we were expecting. We feel like Celeste and the Switch are a perfect fit for each other. We are glad we launched on all consoles though, and we really appreciate the support we've seen across the board.", et c'est ce à quoi nous nous attendions. Nous avons l'impression que Celeste et la Switch sont idéales l'un pour l'autre. Nous sommes cependant très heureux d'avoir pu lancer le jeu sur toutes les consoles et nous apprécions fortement le soutien reçu partout."