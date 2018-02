Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Tout d'abord, la mise à jour 1.04 sur PS4 et 1.0.0.9 sur Xbox One, permet de corriger quelques bug. Capcom partage d'ailleurs le planning des quêtes disponibles entre aujourd'hui et le 22 février 2018 :La quête permettant de débloquer le costume de Ryu sera disponible à partir du 16 février. Cependant, les joueurs possédant une sauvegarde du jeu Street Fighter V ou Street Fighter V : Arcade Edition pourront y accéder un peu plus tôt. A noter que cette quête est exclusive à la version Ps4...Source : https://www.dualshockers.com/monster-hunter-world-update-quest-schedule/