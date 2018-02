Nasuverse

Hier, j'ai été voir le film Heaven Feel au grand Rex (qui était hyper rempli notamment grace à pas mal de public venant d'angleterre et d'italie).



Alors pour faire simple, le film est bon même si non exempt de defauts, sur la partie qu'il traite, il est meilleur que la série UBW et même Fate 2006.



Pour aller dans les détails sans spoil.



Pour le positif:

-Le film a le meilleur rythme de toute la franchise, de loin, il va bien plus vite que UBW et même que Fate 2006 et c'est appreciable, tant le recit est plus digeste et agréable à suivre et ne gardant que le necessaire on évite aussi tout les excès de contemplatif du studio.

En fait, ça me fait regretter, que les 2 autres scenar n'aient pas aussi été traité en film.

Un film basé sur les 3 premiers jours puis 2 film pour Fate et 3 pour UBW ça aurait été bien plus efficace que ce qu'on a eu.



La réalisation est de qualité, plus sobre et maitrisé que celle de la série UBW, même si on est pas au niveau de genie de celle de Kara no Kyoukai 1 et 5 nottament en étant un peu trop sage dans ses quelque scène d'actions(loin de valoir le Shirou vers Gilgamesh, le Shirou vs Kuzuki 1 ou les Lancer vs Archer de la série UBW ou les combats du film UBW)



Les décors ont le bon gout (chose voulue par le directeur artistique) d'être moins photoréaliste que dans la série et ça jure moins, c'est plus chaud, l'ambiance générale est vraiment bonne et moins froide et crée moins ce décalage entre décors et persos qui m'avait géné dans la série, surtout qu'on a pas de 3D moche, là. Il y a aussi un superbe travail sur les effet de saisons.



On a un peu d'humour bien placé et le film approfondi avec talent le background de de Sakura par rapport au VN dont la relation avec Shirou est bien géré. Rin de son côté redevient le personnage qu'elle était dans le VN et les version de Deen(et pas cette immonde parodie de la série UBW)



le mitigé:

-La musique... On est aux antipodes de la série UBW, Yuki Kajiura a pondu une OST de qualité qui est bien utilisé, mais malheuresement, il n'y a aucun thèmes marquant(là où la série UBW en avait 2,3 même si la plupart du temps, ils étaient mals utilisés).

Mais vu que le film se repose moins sur la musique que Fate 2006 et le film UBW(où la musique était omniprésente et est donc un élément majeur de la série) et sert juste à illustrer les moments forts, c'est moins génant.

Je suis juste un peu deçu que le lendemain d'avoir vu le film, j'ai déjà oublié toute les musiques du films.

-Le film est un peu planplan et manque d'epicness ( staff étant même obligé de rajouter des scène d'action absentes du VN) car le film reste avant tout dans la mise en place des evenements pour la suite qui sera surement le gros morceau.

En fait à cause de ça, le film est assez peu marquant et j'aurais clairement besoin de le revoir avant de voir la suite car en dehors de 4,5 scène, j'ai déjà tout oublié.



Le negatif:

A certains moment(3 au total), le film réinterprete des passages du VN pour le cool et comme dans la série UBW, c'est ultra pas logique avec l'univers.

C'est pas juste une incohérence avec le VN, c'est juste pas logique et soit on comprend pas vraiment ce qui se passe, soit on se dit que c'est n'importe nawak ou de la facilité scenaristique.



Pour moi, le film mérite un 15/20, il fait tout a fait son boulot d'intro, une intro qui est la meilleure de la franchise. Mais à cause de son manque d'épicness, d'une OST peu marquante et de quelques incohérences, ce n'est pas le chef d'oeuvre que les premières critiques nous ont vendues.

Reste qu'avec 2 autres films qui vont suivre, si on évite les incohérences et qu'on remonte la barre en epicness, on a potentiellement devant nous la meilleure version animé non parodique de Fate.



Vivement la suite.