Si l'annonce du Game Pass de Microsoft semble etre une idée intéressante pour certains joueurs, elle est cependant en train de faire un véritable bad buzz du coté de l'Angleterre.Après le boycott des produits Xbox annoncé par la boutique autrichienne GameWare, c'est au tour de certains distributeurs indépendants anglais de rejoindre le mouvement, d'après les propos recueillis par le site Gameindustry:déclare Stuart Benson de Extreme Gamez, qui annonce également ne plus avoir de produits Xbox en stock.dit Nick Elliot de la boutique Barkman Computer , ajoutant qu'il ne planifie pas aussi d'approvisionner des produits de Xbox à l'avenir.Il rajoute:Paul Lesmesurier de Sholin Video va meme plus loin:déclare Stephen Stangroon de Stan's Games.

posted the 02/03/2018 at 08:38 PM by artaos