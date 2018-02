Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Il semblerait que le Studio ND Cube développe actuellement le jeu Mario Party 11, qui sortirait sur Nintendo Switch en 2019. C’est ce studio à qui l’on doit les jeux Wii Party, Wii Party U, Animal Crossing : Amiibo Festival et les jeux Mario Party 9, Mario Party 10, Mario Party : Island Tour, Mario Party : Star Rush et Mario Party : The Top 100. Reste à voir si le jeu sera officialisé durant l’E3 2018…Source : https://www.resetera.com/threads/switch-rumor-archive-read-posting-rules-in-op.16589/page-46#post-4108186