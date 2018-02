Les travaux de Ash viennent de porter leur fruit, grâce à lui il est désormais possible d'installer Debian sur la Nintendo Wii U.C'est Linux 4.11.6 qui a été porté sur l'avant dernière console de salon de Nintendo, il faudra compiler sa version, vous aurez donc besoin de devkitPPC, devkitARM et armpis.J'attends qu'il y est plus d'informations mais l'arrivée de Linux est souvent signe de bonne nouvelles pour une console hackée