Salut tout le monde, cet article contient des rumeurs, merci dans tenir compte, et comme nous tous, d’espéré que se soit vrais !



Au mois de Novembre, une liste avait été publié sur se site donné par un certain : Grezzo, il travaillait sois disant sur un jeu Zelda HD. Cela pourrait être vrai, effectivement : l'E3 2018 de Nintendo a probablement été divulguée à partir du forums fireden.net. Le gars qui a balancé cette rumeur déclare qu'il travaille sur l'installation pour E3 2018 à Los Angeles, et qu'il a reçu des instructions d'installation de Nintendo. Selon "Ghost", la société se concentrera exclusivement sur le Nintendo switch. Il a ensuite donné une liste de jeux qui pour la plupart sont de grosse surprise, ou des rumeurs qui reviennent encore. La plus grande surprise cependant est un remake HD de Skyward Sword qui serait en cours de développement. Il y aurait aussi un nouveau jeu Luigi's Mansion !!! Une version ultime de Super Smash Bros, un nouveau Animal Crossing, un Pikmin 4, le tant attendue Metroid Prime 4, et un tout nouveau jeu d'horreur de rétro Studios (se serait donc ça la nouvelle IP...).



Voici la liste des jeux :



- Metroid Prime 4

- Pokemon (Deux versions pour la 8ème génération)

- Bayonetta 3

- Pikmin 4

- Zelda Skyward Sword HD

- Super Mario Maker 2 - qui serait une suite, donc pas seulement un portage.

- Super Smash Bros pour Nintendo Switch : Comme prévu il serait la version ultime de Super Smash Bros 3DS et Wii U. Mais bonne nouvelle, il aurait de nouveaux contenus majeurs et tous les DLC inclus.

- Luigi's Mansion 3 - Pour célébrer le 35ème anniversaire de Luigi, qui serait développé par Next Level Games !!!

- Wario Ware : Surement pour présenter la technologie Nintendo Switch, développé par Intelligent System.

- Animal Crossing switch

- Fire Emblem : Le 16ème jeu de la série Fire Emblem.

- Yoshi - il aurait son nom final et une sortie pour Juin 2018 serait annoncé.

- Mario Party 11 -: Egalement pour la technologie Nintendo Switch, développée par Nd Cube.

- Et grosse surprise : Nouvelle IP qui serait un jeu d'horreur développé par Retro Studios !!!!



j’espère vraiment que tout est vrai, donc pour savoir rendez-vous à l'E3 !