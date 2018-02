Voici une Information concernant Nintendo Labo :Selon Forbes, ce n'est pas un concept nouveau, puisque Piper ait eu une idée similaire avant, mais Nintendo Labo l'a simplifié. Du coup, contrairement aux accessoires précédents de la GameCube et de la Wii, Nintendo Labo semble beaucoup plus extensible et adaptable, et cela devrait être un combo gagnant lorsqu'il sera commercialisé, l'accessoire pouvant très bien intégré les écoles. Ajouté à cela que les taux d'attachement des jeux sur Nintendo Switch sont impressionnants : 61% pour Super Mario Odyssey, et plus de 50% pour Mario Kart 8 Deluxe et The Legend of Zelda : Breath of the Wild. De quoi bien commencer l'année fiscale, avec un produit que les parents choisiront, couplé à de nouveaux kits...Source : https://www.resetera.com/threads/forbes-staff-labo-is-going-to-make-a-lot-of-money-for-nintendo.20890/