Vraiment conquis par cette version Wii U de Retroarch. Dommage que le core Mednafen PSX soit pas encore optimisé (aucun support dynarec mais c'est en cours) et qu'il n'y est pas encore un portage du core Mupen64. Au pire pour ce dernier, il y a Wii64 ou l'injection de jeux via le WiiVC.En dehors de ça, c'est une excellente version qui permet de se passer des jeux Virtual Console (hors N64/NDS) et le support du gamepad est un gros avantage.Sinon j'ai pu essayer WiiSXR et Wii64 en version optimisé Wii U. Que ce soit dans ce mode ou en mode Wii, j'ai eu pas mal de plantages. Mention spéciale à F-Zero X compatible avec la détection de mouvement WiiJ’espère vraiment pouvoir profiter de la N64 et de la PS1 sur Wii U, elle a un sacré potentiel niveau émulation en plus de pouvoir gérer les catalogues Gamecube, Wii, Wii UAu pire il y a le Raspberry Pi pour faire un duo de machines basse consommation