Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Lors d'une interview parue sur le site Nikkei, le président de Nintendo, Tatsumi Kimishima a parlé entre autres de la Nintendo Switch. L'un des premiers sujets abordé est de savoir comment Nintendo envisage de soutenir la Nintendo Switch à long terme. En soutenant la console pour plus de 5-6 ans et en continuant à fournir de nouvelles façons de jouer au cours de la deuxième année et au-delà, il estime que la Nintendo Switch pourraient surpasser la Wii qui s'est vendue à 100 millions d'unités en six ans...Source : http://nintendoeverything.com/kimishima-on-supporting-switch-in-the-long-term-eventual-retirement-more/