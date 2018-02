Divers

Bonsoir à tous,j'étais en train de repenser au cas Rockstar.Comme cela a déjà été tristement souligné à plusieurs reprises,sur cette gen c'est zéro nouveau jeu.Tout juste du remaster et ça fait chier.Je repensais donc à la gen précédente,cette période où les studios R* étaient super prolifiques.Cette période assez sombre durant laquelle Leslie devait être dépressif,les frères Houser sur leur petit nuage et les studios internes sous pression.Je ne sais pas ce qu'ils picolaient ou gobaient mais dans tous les cas,pour les joueurs,c'était le cocktail gagnant.Mine de rien,ils nous ont pondu de sacrés jeux.: GTA débarque sur consoles HD.Nouveaux moteurs(RAGE,Euphoria,..).Une grosse claque.Une Liberty City plus vraie que nature avec une ambiance plus sérieuse et plus sombre qu'à l'accoutumée.Bcp reprocheront la taille trop petite de la map,un jeu moins fun et un téléphone trop envahissant.: la licence débarque également sur consoles HD.Avec le moteur de GTA IV optimisé pour l'occasion,la cité des anges se pare de mille feux et lumières.Reconstituée jusque dans ses moindres détails,les courses arcades de rue avec les flics aux fesses prennent une toute autre dimension.: R* récupère la licence Max Payne et nous livre encore une petite bombe.Les fans de la première heure crient au scandale.Finis les cauchemars,les cuts scenes sous forme de comics,américanisation du jeu,etc...Pourtant R* appose sa touche,la forme change mais pas véritablement le fond.Superbe réalisation,une véritable descente aux enfers,gameplay et bullet time aux petits oignons et une mise en scène sous acide.Bref une leçon de maîtrise.On peut également citeret dans une moindre mesure(Team Bondi).Merde c'est triste quand mêmeJe crois d'ailleurs qu'on ne retrouvera jamais ce Rockstar là.Alors maintenant on s'accroche et on attend l'annonce du prochain report de RDR2.