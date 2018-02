J'ai rien découvert en fait

Pour l'anecdote, Kline aurait été le lead programmer et ce fainéant de Paul Hellquist le game designer

Et car j'aurais pu simplement mettre une vidéo mais que vous étiez sous l'effet du "je vous prie" :

BioShock, quelle saga n'est-ce pas ? J'ai beau refaire cette trilogie encore et encore, elle ne cesse de me surprendre. Faute de news sur un quatrième opus (et je m'en fous qu'il n'y est pas de BioShock 3) je vais parler de ma nouvelle découverte du jour !Oui car ce dont je vais parler, personne ne l'a jamais trouvé avant ce jour où un développeur s'est décidé à cracher le morceau. Il s'agit d'un bug.Vous souvenez-vous de cette scène ? Là, juste en dessous :Non, et bien dans ce cas, souvenez-vous en et lisez la suite, je vous prie.Pour accéder à ce fameux bug, juste avant la scène en question, certaines choses doivent être faites. Avant que la cinématique avec Ryan ne se lance, utilisez le plasmide Incinération et... brûlez. Une fois les HP à 1, relancez votre plasmide là où la cinématique se déclenche, de manière à mourir au même moment. Cette action vous fera réapparaître dans une vita chambre endommagée d'où il est impossible de sortir. Là, activez les sous titres, et vous verrez un message qui dans notre langue dit : "*ce bug fonctionne également sur la version remastered de la Bioshock Collection.