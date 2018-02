Cette fois, nous avons choisi d'annoncer nos nouveaux projets avant même qu'ils n'entrent en production.



Pourquoi ?



Parce que nous voulons que les développeurs intéressés par ces projets montrent leur intérêt et postulent chez CyberConnect2, pour qu'ils puissent nous rejoindre au tout début et participer aux projets dès les premières étapes de production.



Il est rare que de nouveaux employés soient assignés dès leurs premiers jours à des postes importants au sein de nouveaux projets. La plupart du temps, ils sont assignés à des projets déjà en production, et grimpent les échellons petit-à-petit.



Mais cette fois-ci, nous changeons la donne, en intégrant un nouveau format de production : des projets de plus petite envergure à durée de production plus courte. Si un développeur a l'expérience et les compétences requises, et qu'il partage une mentalité similaire à la notre, nous sommes prêt à lui confier dès le départ un rôle central au sein de ces projets.



Si vous vous dites que quelque chose manque dans l'industrie du Jeu d'aujourd'hui,



Si vous sentez le potentiel de nos nouveaux projets, et que vous vous dites : "C'est ça que j'aimerais faire",



Si vous avez l'expérience et les compétences pour faire de ces projets une réalité,



Rejoignez notre équipe et travaillons ensemble !

CyberConnect2 recherche du personnel pour le développement de ses trois nouveaux titres originaux : "Fuga", "Tokyo Ogre Gate" et "Cecile". Rejoignez-nous pour créer des jeux qui seront joués dans le monde entier !