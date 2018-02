Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Le jeu Final Fantasy XV Windows Edition sortira en mars prochain. Cependant, la version PC du jeu Final Fantasy XV n'est pas simplement un portage et le réalisateur du jeu a révélé que la version PC avait une génération d'avance sur les versions console. Selon le directeur du jeu, Hajime Tabata, la version PC connaîtra des améliorations significatives par rapport à la version 2016 sortie sur Ps4 et Xbox One. Selon lui, c'est parce que la version PC a été développée à partir de zéro et c'est pourquoi celle-ci est en avance d'une génération par rapport aux versions console. Pour rappel, la version PC sortira le 06 mars prochain, en même temps que le jeu Final Fantasy XV : Royal Edition sur Xbox One et Ps4...Source : https://segmentnext.com/2018/02/02/final-fantasy-xv-windows-edition-generation-ahead/