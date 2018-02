Streets of Red: Devil’s Dare Deluxe, une version ameliorée d'un titre deja sorti sur PC, sortira sur PS4 et Switch au prix de 9 euros le 27 Fevrier.Il s'agit d'un Beat Them All en pixelart bourré de references parodiques (de Strangers Things a Rick & Morty, en passant par Attack on Titan, Zelda ou encore Ghouls'n Ghosts) du studio Secret Base qui aura comme particularité d'avoir de la permadeath