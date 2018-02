Star Wars bustes de collection



Les personnages emblématiques de Star Wars prennent vie dans cette collection inédite de spectaculaires bustes.

Une collection unique en son genre grâce à laquelle vous pourrez retrouver les héros les plus importants de la saga ainsi que leurs ennemis : chevaliers héroïques tels les Jedi, valeureuses reines et princesses telles Amidala et Leia, extraterrestres en tout genres, mercenaires et contrebandiers sans scrupules, droïdes, soldats impériaux et bien plus…

Star Wars est un mythe contemporain et ses personnages sont de véritables icônes populaires. Les duels épiques entre Dark Vador et Luke Skywalker, la romance entre la Princesse Leia et Han Solo, l’humour et la maladresse du droïde C-3PO, la sagesse d’Obi-Wan Kenobi ou de Maître Yoda et la malveillance de l’Empereur font désormais partie de l’imaginaire collectif.



Au fil des années, ces derniers ont été rejoints par des légions de clones, des ennemis inoubliables tels que Dark Maul ou le Général Grievous et des héroes telles que Padme… Dans le combat qui oppose le Premier Ordre et la Résistance, une nouvelle génération de héros (Rey, Finn et Poe) voit le jour et affronte de nouvelles menaces.

Légion 501: Formé sous les auspices de l'empereur Palpatine, le batallon 501 combatit sous les ordres du Jedi Anakin Skywalker durant la Guerre des Clones, pour ensuite se convertir en la légion d'élite la plus connue et la plus crainte de la galaxie, dirigée par Dark Vador.



Soldat Clone d'Utapau: Cette unité d'élite est entrainée pour se déployer depuis l'espace, atterrir derrière les lignes ennemies et les prendre par surprise. L'intervention de cette unité fut décisive dans la bataille d'Utapau.



Altaya vient de dévoiler une collection de bustes Star Wars. Chaque bustes mesure sera livré avec un 11.5cm, en résine et proposera un certificat numéroté.1er numéro à 3.99€ ensuite 17.99€ par numéros outch !!!Le 1er numéro propose Dark Vador, le 2ème un Stormtrooper, le 3ème Boba Fett et le 4ème Dark Maul, Chewbacca, C-3PO, Commandant Gree, Pillards Tusken.Si vous vous abonnez avant le 16 Février, vous recevrez un Soldat Légion 501 et Soldat Clone d'Utapau60 numéros de prévusPlus d'infos sur le site d'Altaya