Voici une Information concernant la 3DS :Tatsumi Kimishima réaffirme que Nintendo continuera de soutenir la 3DS, malgré ses 7 ans et la Nintendo Switch. Il déclare que de nouveaux jeux pour la portable de Nintendo sont en préparation. Plus qu'à les annoncer, car à part Detective Pikachu et Sushi Striker chez nous cette année, c'est pas la folie...Source : https://nintendosoup.com/kimishima-nintendo-will-continue-making-3ds-games/