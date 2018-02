Jeux Video

Lors d'une interview accordée à Den-fami Nico Gamer., Tetsuya Takahashi a lâché quelques infos sur le développement :



- Monolith n'est composé que de 100 employés

- Pendant le cœur du développement de Xeno 2, plus de la moitié travaillait sur Zelda : Breath of the Wild

- Sur les 40-50 employés restants, une partie était sur de la R&D

- En gros, en phase de full développement, y avait que 40 employés sur Xeno 2

- Ils ont pu récupérer les effectifs après la sortie de Zelda mais trois des programmeurs principaux ont quitté le studio en cours de route, occasionnant quelques grosses difficultés jusqu'à la fin du chantier

- Pour cela que coté design des persos, Monolith a dû faire appel à d'autres talents



Même si Nintendo aurait pu leur laisser un peu de temps supplémentaires pour combler ça, faut quand même féliciter la team d'avoir pondu un RPG aussi gros avec une équipe aussi réduite.